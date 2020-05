Diese Bilder sind etwas Besonderes! Melanie C. (46) und Töchterchen Scarlet Starr (11) zeigen sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Das ehemalige Spice Girl hält seinen Spross dem Blitzlichtgewitter offenbar lieber fern. Jetzt wurde die Sängerin mit ihrem Nachwuchs aber doch abgelichtet. Die beiden zeigten sich bei einem Einkaufsbummel. Die Fotos verraten: Der Style des Mama-Tochter-Duos macht der Vergangenheit von Mel C. als "Sporty Spice" alle Ehre!

Im lässigen Trainingslook mit Jogginghose und Crop-Top schlenderte die Britin kürzlich durch London. Unter dem Stoff ließ sie ihre superstraffen Bauchmuskeln hervorblitzen. Mit von der Partie ist ihre elfjährige Tochter – ebenfalls im sportlichen Hoodie und Fitness-Leggings – ganz im Zeichen von "Sporty Spice". 2011 kam sie als erstes Kind von Melanie Chisholm, wie Mel C. mit bürgerlichem Namen heißt, und dem Bauunternehmer Thomas Starr zur Welt. In der momentanen Situation zieht es das Mama-Tochter-Gespann offenbar vor die Tür, um frische Luft zu schnappen. Da wird eine kurze Shoppingtour zum Supermarkt schon fast zum Sportevent.

Normalerweise kennt man die "Never Be the Same Again"-Interpretin top-gestylt auf roten Teppichen. Als Solokünstlerin machte sie sich nach dem Aus der Girlband einen eigenen Namen in der Musikbranche. Die Gerüchte um ein großes Comeback kursieren aber weiterhin! Anfang Mai zeigte sich die 46-Jährige diesbezüglich zuversichtlich: "Ich bin der Überzeugung, dass wir irgendwann wieder gemeinsam auf Tour gehen werden", verriet sie The Sun.

MEGA Melanie C. und ihre Tochter Scarlet Starr im Jahr 2019

Getty Images Melanie C. bei den Brit Awards in London im Jahr 2020

Getty Images Spice Girls 2012 in London



