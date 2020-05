Die Fans der Spice Girls beten noch immer, dass es ein weiteres Comeback geben wird. Von 1994 bis 2001 schrieben Mel B. (44), Emma Bunton (44), Geri Horner (47), Melanie C. (46) und Victoria Beckham (46) als Girlband regelrecht Musikgeschichte. Ihren größten Hit landeten sie mit ihrer Debütsingle "Wannabe", die in über 30 Ländern den ersten Platz der Charts belegte. Vor einem Jahr wagten vier der ehemals fünf Mitglieder eine Rückkehr auf die Bühne im Rahmen einer kurzen Tournee. Wie Melanie C. alias Sporty Spice nun ausplauderte, scheint zudem eine erneute Reunion der Band nicht ganz unrealistisch zu sein.

Wie die Britin gegenüber The Sun äußerte, sei sie zuversichtlich, dass Mel B., Emma und Geri noch einmal mit ihr auf die Bühne gehen würden: "Wir sprechen wöchentlich über diese Option. Ich bin der Überzeugung, dass wir irgendwann wieder gemeinsam auf Tour gehen werden." Dennoch sei es schwierig, mit vier Leuten hinsichtlich Zeitpunkt, Datum und Länge einer möglichen Tournee auf einen Nenner zu kommen.

Dass Victoria diesmal dabei sein wird, bezweifle Melanie C. allerdings. Dennoch – ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt bestehen. Denn für das diesjährige Glastonbury-Festival, das zwar nun von den Organisatoren abgesagt werden musste, waren auch die Spice Girls inklusive Victoria gebucht! Bleibt also zu hoffen, dass es die übrigen Mitglieder schaffen, Posh Spice wieder längerfristig an Bord zu holen.

Splash News Mel B., Emma Bunton, Geri Horner und Mel C.

Splash News Die Spice Girls in Acapulco, 1997

Karim Jaafar Victoria Beckham im März 2019



