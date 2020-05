Es war der Beginn einer zauberhaften Romanze! Schon seit einigen Monaten knistert es zwischen Rebecca und Tim bei Big Brother: Im TV-Container lernten sich die beiden kennen und wichen sich seitdem nicht mehr von der Seite. Die Studentin und der blonde Lockenkopf waren einen Großteil damit beschäftigt, Lippenbekenntnisse auszutauschen und zu kuscheln. Doch wie hat diese Liebesgeschichte eigentlich begonnen?

Bei Big Brother – The Latenight Show war am vergangenen Montag der ausgeschiedene Tim zu Gast. Dort sprach der Aachener über die Anfänge der Liebesbeziehung mit Rebecca. "Sie hat mir irgendwann gesagt, dass ich in ihrem Ranking auf Platz eins bin und ab da habe ich sie anders wahrgenommen", erklärte er. Anfangs seien sie nur Freunde gewesen, doch nach ihrer Aussage sei sie für Tim "auf einmal tausend Mal schöner" gewesen.

Ob ihre Liebe auch ohne "Big Brother" weiterhin lodert? Vor seinem Exit äußerte der 21-Jährige in der Sendung einige Bedenken, da er fürchtete, nicht offen für eine feste Bindung zu sein. "Ich bin so unfassbar unsicher. Ich mache mir Gedanken, ob ich schon wieder bereit bin für eine Beziehung", offenbarte er seine Gefühlslage.

Sat.1 Die "Big Brother"-Kandidaten Tim und Rebecca

Sat.1 Rebecca und Tim bei "Big Brother"

Sat.1 Tim und Rebecca, "Big Brother"-Teilnehmer 2020



