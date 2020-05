Steht Tims und Rebeccas TV-Container-Liebe vor dem Aus? Vor wenigen Wochen hatte es bei den zwei Big Brother-Bewohnern offenbar mächtig gefunkt. Seitdem weichen die beiden einander kaum von der Seite und sind einen Großteil der Zeit damit beschäftigt, Lippenbekenntnisse auszutauschen. Jetzt kommen bei Tim allerdings erste Bedenken auf: Er ist noch unsicher, ob er bereit ist für eine verbindliche Beziehung.

Wie Sat.1 vorab verrät, zieht sich der Student in der kommenden Folge den ganzen Tag zurück. Am Abend bittet er schließlich die Blondine ins Schlafzimmer, um ihr seine Gefühlslage zu schildern. "Ich bin so unfassbar unsicher. Ich mache mir Gedanken, ob ich schon wieder bereit bin für eine Beziehung. Das liegt null an dir", erklärte der 21-Jährige unter Tränen. Rebecca scheint nicht zu wissen, was sie von Tims Aussage halten soll. "Willst du auf Abstand gehen, weil du nicht mehr Gefühle entwickelst?", fragt sie ihren Auserwählten. Ob die beiden fortan tatsächlich getrennte Wege gehen wollen, ist bislang noch unklar.

Schon in den vergangenen Tagen gestand Tim, dass er an der Liaison Zweifel hat: "Man hat natürlich Angst, dass die Gefühle, die man hat, nur im 'Big Brother'-Kosmos bestehen." Diese Gedanken konnte Rebecca allerdings nicht nachvollziehen. Schlussendlich einigten die beiden sich darauf, einfach abzuwarten, was die Zukunft nach "Big Brother" hergibt.

Sat. 1 Tim und Rebecca bei "Big Brother"

Sat.1 Die "Big Brother"-Kandidaten Rebecca und Tim

