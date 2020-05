Jetzt mischt auch er die Welt der Podcasts auf! Inzwischen versuchen immer mehr Promis, mit diesem Medium Fuß zu fassen: So reden Joko Winterscheidt (41) und Paul Ripke (39) in "Alle Wege führen nach Ruhm" miteinander, Palina Rojinski (35) talkt in "Podinski" mit verschiedenen Gästen und Oliver (42) und Amira Pocher (27) haben "Die Pochers hier!" ins Leben gerufen. Nun hat der ehemalige Fußballer und frühere Dschungelcamp-Kandidat Thorsten Legat (51) ebenfalls seinen ersten eigenen Podcast auf den Markt gebracht – aber wie kam es dazu?

"Mein guter Freund, TV-Moderator Cedric Pick (u.a. Magenta Sport), kam im März mit der Idee des Podcasts auf mich zu. Ich war sofort begeistert und wir gaben dem Format den Namen 'Legat & Pick - Die Spieltags-Stammtischer'", erzählte er gegenüber Promiflash. "Es gab keinen besseren Zeitpunkt als während der 'Coronakrise' zu starten, denn so konnten wir den Hörern zumindest etwas Abwechslung bieten. Auch wenn ich mich natürlich riesig darüber freue, jetzt auch wieder über aktuellen Bundesligafußball sprechen zu können", führte er weiter aus.

Bisher kennt man Thorsten vor allem aus TV-Formaten wie Das Sommerhaus der Stars. Wie waren für ihn die ersten Erfahrungen mit dem Podcast? "Komplett neu war mir das Medium nicht. Schließlich durfte ich bereits über's Dschungelcamp im RTL-Podcast berichten. Allerdings stehe ich hier erstmals als Experte 30 Minuten lang pro Woche im Vordergrund und muss liefern."

Getty Images Thorsten Legat, Reality-TV-Star

MG RTL D Thorsten Legat im Dschungelcamp 2016

Getty Images Thorsten Legat beim "Abenteuer Grillen", Mai 2015



