Sarah Liebich vermutet: Nicos Familie akzeptiert Nina nicht

Sarah Liebich hat sich zu der neuen Beziehung ihres Ex-Freundes Nico Legat (27) geäußert. Der Sohn von Thorsten Legat (56) ist seit Kurzem mit Nina Kristin (42) zusammen. Doch die Prominent getrennt-Teilnehmerin ist skeptisch, ob die neue Partnerin in Nicos Familie willkommen sein wird. "Die Familie – wenn man das so nennen kann – Legat empfängt nicht einmal die eigenen Söhne mit offenen Armen, die neue angebliche Partnerin dann doch erst recht nicht", stellt sie in einem Interview mit Promiflash klar.

Laut Sarah habe sie bei ihrer Beziehung zu Nico immer wieder Spannungen mit seiner Familie erlebt. Besonders problematisch sei das Verhältnis zu Thorsten gewesen, der sich wohl nicht immer glücklich über die damalige Beziehung seines Sohnes geäußert haben soll. Beispielsweise soll der einstige Fußballer am Familientisch folgende Aussage getroffen haben, wie Sarah im Juni 2023 auf Instagram berichtete: "Als wir dann am Tisch saßen, sagte sein Vater irgendwann ganz trocken: 'Du bist ja jetzt schon lange mit Sarah zusammen, wird es nicht langsam Zeit, eine andere zu f*cken?'" Die geschockte Influencerin soll ihren damaligen Partner anschließend vor die Wahl gestellt haben: Sie oder Nicos Eltern. Der TV-Casanova habe damals Sarah zuliebe den Kontakt zu Thorsten und seiner Mama abgebrochen.

Nina und Nico liefern den Boulevardmedien derzeit reichlich Gesprächsstoff. Ende März machte der 27-Jährige öffentlich, dass er sich in einer Kennenlernphase mit der Schauspielerin befindet. Es seien sogar Gefühle mit im Spiel. Doch Nicos Ex ist sich sicher: Er wird seine neue Flamme betrügen. "Ich denke, Nico wird nicht treu bleiben, maximal bis sich eine bessere Gelegenheit anbietet, sobald Alkohol und Party mit ins Spiel kommen, wird ihm die Treue bestimmt wieder schwerfallen", mutmaßte Sarah gegenüber Promiflash.

ActionPress Sarah Liebich im September 2023 in Hürth

Instagram / nina__kristin Nico Legat und Nina Kristin im März 2025

