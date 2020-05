Diese Promis würde Thorsten Legat (51) gerne mal bei Das Sommerhaus der Stars sehen! Seit wenigen Stunden sollen die acht Promi-Paare der neuen Staffel feststehen: Angeblich werden Serkan Yavuz (27) und Carina Spack (23), Henning Merten und Denise Kappès (29), Sam Dylan (29) und Rafi Rachek (30), Marc Terenzi (41) mit seiner Freundin Viviane, Peter und Iris Klein (52), Caro und Andreas Robens, Tim Sandt und Annemarie Eilfeld (30) sowie Maritta Krehl und Almklausi (50) im Juni an dem Format teilnehmen, das erstmals in Deutschland gedreht wird. Thorsten, der 2016 im Sommerhaus war, hat jedoch ganz andere Namen auf seiner Favoritenliste...

Gegenüber Promiflash zählte der ehemalige Profi-Kicker auf, wen er am liebsten im Sommerhaus sehen würde: "Mein Freund Detlef Steves (51), Jürgen Milski (56), Olivia Jones (50), Mickie Krause (49), Melanie Müller (31) und mich. Ich gehöre einfach zu dieser Familie dazu. Diese Kombination wäre eine unfassbare Mischung aus brennendem Stoff."

Nach Bild-Informationen soll zwar keiner von Thorstens Favoriten an der Sendung teilnehmen – ob der 51-Jährige, der seit Kurzem den Fußball-Podcast "Legat & Pick - Die Spieltags-Stammtischer" führt, trotzdem einschalten wird? Die Idee, das Format in Deutschland zu drehen, findet er jedenfalls großartig: "In diesen Zeiten muss man improvisieren und genau das macht der Sender. Wir haben hier in Deutschland wunderschöne Orte, Städte und Panoramen."

Jürgen Milski, Moderator

Melanie Müller im Oktober 2019

Thorsten Legat



