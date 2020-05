Nasen-Kritik an Michael Wendler (47)! Der Schlagerstar will schon bald seine wesentlich jüngere Freundin Laura Müller (19) ehelichen. Um an dem großen Tag, der übrigens auch im TV ausgestrahlt werden wird, so gut wie möglich auszusehen, unterzog sich der Ex von Claudia Norberg (49) vorab einer Beauty-OP. Michael habe sich aus vermeintlich gesundheitlichen Gründen die Nase machen lassen. Meme-Queen Kader Loth (47) ist von Michaels neuem Riechorgan nicht ganz so begeistert, wie sie nun im Promiflash-Interview offenbarte.

"Ich als Beauty-Expertin bin von der neuen Nase von Michael Wendler etwas enttäuscht", verriet die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin gegenüber Promiflash. Sie findet, dass der "Sie liebt den DJ"-Interpret ein cooler Typ ist und die neue Nase dem nicht gerecht wird. "Erstens ist die Nase etwas zu lang geworden und eine Nasenspitze fehlt auch", erklärt Kader ihre Aussage. Dazu harmoniert das neue Körperteil in ihren Augen weder mit Michis Augen noch mit seinen Lippen. Wenigstens habe Laura jetzt was zum Spielen, resümierte die Reality-TV-Ikone etwas spitzzüngig.

Michael selbst ist mit dem Ergebnis des schönheitschirurgischen Eingriffs mehr als zufrieden. Er ist dem zuständigen Arzt sogar derart dankbar, dass dieser auch einen Gastauftritt in der kommenden Hochzeitsshow haben wird.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

privat Kader Loth, Reality-Darstellerin

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im April 2020



