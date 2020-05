Mit dieser Nachricht brachte Capital Bra (25) seine Fans zum Jubeln: Der Rapper kündigte Ende vergangener Woche an, seine eigene Pizza herauszubringen. Die Capi-Pizza mit dem Namen Gangstarella sollte ab Montag in den Geschmacksrichtungen Grillgemüse und Rindersalami erhältlich sein. Doch alle Supporter des "Tilidin"-Interpreten, die in die Discounter stürmten und die Pappkartons mit Capis Gesicht suchten, wurden enttäuscht: Die Pizza ist bisher noch in keiner Filiale erhältlich.

Dem Nachrichtenportal Watson zufolge hätten viele Verkäufer in Filialen, die das Tiefkühlprodukt seit Montag eigentlich führen sollten, noch nie etwas von der Pizza gehört. Traurig müssen Capis Fans jetzt aber nicht sein, sie müssen nur noch etwas ausharren und die nächsten Tage ihren Heißhunger anderweitig stillen. Kaufland erklärte in einem Statement: "Die Pizza Gangstarella wird im Laufe dieser Woche sukzessive an unsere Filialen ausgeliefert. Wir müssen Sie noch um etwas Geduld bitten, bis Ende dieser Woche sollte sie in allen Filialen verfügbar sein."

Ob die Fans des 25-Jährigen noch so lange abwarten können? Denn dass sie scharf auf die Pizzen sind, machten sie unter der Ankündigung auf Instagram bereits mehr als deutlich: "Direkt kaufen gehen am Montag" oder "Werde direkt 20 kaufen", schrieben nur zwei User ganz euphorisch.

Anzeige

Instagram / capital_bra Capital Bra im März 2020

Anzeige

YouTube / Capital Bra Capital Bras Pizza-Logo

Anzeige

Starpress für myblu Capital Bra, Rapper



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de