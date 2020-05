Gerda Lewis (27) zeigt sich optisch total verändert. Ihre Fans kennen die Bachelorette 2019 eigentlich mit ihrer langen blonden Haarpracht. Dass die Beauty ab und zu mit ihrer Mähne herumexperimentiert, zeigt sie ihrer Community regelmäßig im Netz. Ob blond, brünett oder ganz ohne Extensions – Gerda überzeugt immer mit ihren Looks. Jetzt strahlt die Influencerin erneut mit einer kleinen, aber feinen Veränderung: Gerda trägt einen Pony.

Auf Instagram teilte die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin einen Schnappschuss von sich – samt neuer, schicker Frisur. Auf dem Bild trägt sie ihr Haar vorne so kurz, dass es ihr knapp über die Augen fällt. In der Hand hält sie ein Gänseblümchen, während sie die Sonnenstrahlen genießt. "Du bist es dir selbst schuldig, das zu werden, wovon du immer geträumt hast", schreibt sie zu ihrer Umwandlung.

Ihre Follower sind von diesem Look mehr als begeistert, und unter dem Beitrag häufen sich die Komplimente. "Die Frisur steht dir sehr gut", "Ich liebe deine Haare" und "Was für ein wunderschönes Foto", lauten einige der User-Kommentare. Ein anderer finde den Pony nicht so gut, das sei jedoch Geschmackssache.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-Bachelorette-Kandidatin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de