Hanna Annika kann das Versprechen auf ewige Liebe jetzt jeden Tag an ihrem Ringfinger bewundern! Bei Temptation Island wurde die Blondine während des finalen Lagerfeuers von ihrem Freund Till Adam überrascht: Nach dem Ende des Treuetests auf der Insel der Versuchung ging der einstige Love Island-Teilnehmer vor der Beauty auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag. Unter Freudentränen nahm Hanna diesen an. Der Muskelmann konnte seiner Verlobten auf der Insel Bali allerdings noch keinen Ring anstecken. Doch jetzt bekommen die Fans des Paares das funkelnde Schmuckstück erstmals zu Gesicht!

In seiner Instagram-Story offenbarte der Tattoo-Fan, dass sich seine Liebste ihren Verlobungsring selbst aussuchen durfte und zwar auf ihrer Rückreise nach Deutschland bei einem Zwischenstopp in Singapur. Die Sport-Enthusiastin hat sich für ein goldenes Modell entschieden, der Ring an sich ist mit zahlreichen glitzernden Steinchen besetzt. Der absolute Hingucker ist der riesige, funkelnde Diamant, der das Schmuckstück ziert. "Wenn ihr das Strahlen in ihren Augen bloß dazu sehen könntet", schwärmte Till über diesen Moment.

Die beiden haben das Verführungsexperiment also als glückliches Paar verlassen. Auch in Zukunft wollen sie nun nicht mehr von der Seite des anderen weichen: "Ab sofort möchten wir uns gar nicht wieder loslassen", machte Till im Netz deutlich.

Instagram / tilladam23 Verlobungsring von "Temptation Island"-Star Hanna

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Kandidaten Till und Hanna

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Paar Hanna und Till



