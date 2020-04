Große Gefühle auf der Insel der Versuchung! Vier Paare wagten in den vergangenen Wochen das Abenteuer Temptation Island, um in der Show ihre Liebe auf Herz und Nieren zu testen. In der Sendung müssen die Couples getrennt voneinander und umringt von attraktiven Single-Frauen und Single-Männern der Versuchung widerstehen, untreu zu werden. Am 12. Mai ist das große Finale. Doch welche Beziehung hat den Test überstanden? Ein Kandidat ist nicht nur seiner Liebe sicher, sondern geht sogar noch einen Schritt weiter – Achtung, Spoiler: Till Adam macht seiner Herzdame Hanna Annika einen Heiratsantrag!

Im Finale geht der ehemalige Love Island-Kandidat vor seiner Auserwählten vor die Knie. Nachdem er zu Beginn der Insel-Erfahrung mit Single-Dame Kim Schmidt auf Tuchfühlung ging, ist er sich nun sicher, dass Hanna die Richtige für ihn ist. "Meine Mama hat mir gesagt, dass ich eines Tages eine Frau treffen werde, die mich alle anderen Frauen vergessen lässt", beginnt Till seine Liebeserklärung. Er habe seiner Mutter nie glauben wollen, doch jetzt sei er eines Besseren belehrt worden. "Ich weiß nach dieser Zeit zu 100 Prozent, dass du die Liebe meines Lebens bist und dass ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen möchte", lauten seine romantischen Worte weiter.

Doch kann Hanna ihrem Freund die Flirtereien verzeihen und nimmt den Antrag an? Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Till ihr "Hörner aufsetzte"! "Er hat mich schon betrogen", offenbarte die Lehramtsstudentin in der ersten Folge von "Temptation Island". Till beteuerte, dass er sich danach wirklich mies gefühlt habe. "Ich habe alles dafür getan, sie wieder zurückzubekommen, und das habe ich dann auch geschafft." Ob ihm das jetzt erneut gelingt?

TVNOW / Frank Fastner Hanna und Till, Kandidaten bei "Temptation Island" 2020

TVNOW / Frank Fastner Hanna und Till, "Temptation Island"-Kandidaten

TVNOW "Temptation Island"-Star Hanna



