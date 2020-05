Lustlos und unverschämt? Am Montagabend wurde der letzte Kandidat vor dem großen Big Brother-Finale von den Zuschauern aus der Sendung gewählt: In der Entscheidungsshow musste Tim das Haus schließlich verlassen. Für den Lockenkopf kein einfacher Abschied – er hätte sich sehr gewünscht, die Chance auf die Siegprämie zu erhalten und musste seine Liebste Rebecca zurücklassen. Doch wie erklärt sich der Aachener den Rauswurf?

Das verriet der 21-Jährige jetzt im Promiflash-Interview. "Ich dachte mir schon, bei Gegenanrufen kann ich echt hoch im Rennen sein. Ich dachte, dass die Sache mit Claudia Obert mir nachhing, weil ich da für viele Menschen vielleicht nicht respektvoll mit ihr gesprochen habe", erklärte er. Kurz bevor der Student den Container verlassen musste, erspielte er sich ein Champagner-Essen mit Cedric und Star-Gast Claudia. Nachdem Tim in der Sendung feuchtfröhliche Szenen von Claudias jüngstem Promis unter Palmen-Auftritt zu sehen bekam, nahm er die Unternehmerin daraufhin ins Kreuzverhör. Er wollte beispielsweise wissen, wie viel sie am Tag trinken würde und wie man am besten Alkohol schmuggeln könne.

"Ich glaube, dass das Match am Ende mir auch noch mal das Genick gebrochen hat, weil ich da so langsam unterwegs war. Ich denke, dass es vielleicht als lustlos empfunden worden ist. Aber so war es absolut nicht. Ich hatte richtig viel Lust und Spaß dabei", meinte Tim weiter. Das Spiel im Haus bestand daraus, auf einen senkrecht aufgehängten Baumstamm zu klettern, um oben befestigte Gegenstände herunterzuholen.

Sat.1 Tim bei "Big Brother" 2020

Getty Images Claudia Obert im Juli 2019

Sat. 1 Vanessa, Tim und Cedric beim "Big Brother"-Match



