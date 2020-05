Adele (32) und ihr Ex-Mann Simon Konecki wollen für ihr gemeinsames Kind nur das Beste! Im Oktober 2012 brachte die Sängerin ihren Sohn Angelo zur Welt, im April vergangenen Jahres ging die Beziehung der beiden jedoch in die Brüche und Adele und Simon gaben ihre Trennung bekannt. Das Sorgerecht für ihren inzwischen siebenjährigen Sprössling teilen sich die einstigen Partner, sodass der Nachwuchs regelmäßig Zeit mit beiden Elternteilen verbringt. Und das völlig problemlos: Die Ex-Eheleute wohnen sich direkt gegenüber!

Wie ein Insider gegenüber People bestätigte, soll Adele mit ihrem Sohnemann in Los Angeles auf der anderen Straßenseite vom Haus ihres Ex-Partners leben. Diese Entscheidung hätten die "Hello"-Interpretin und der 46-Jährige aus Liebe zu ihrem Jungen getroffen: "Sie tun das Beste für Angelo. Ihr Sohn ist ihre Welt", meinte die Quelle.

Aufgrund der aktuellen Situation fallen die geplanten Konzerte und Veranstaltungen der Beauty aus. Dadurch verbringt Adele mehr Zeit denn je mit ihrem Nachwuchs in den eigenen vier Wänden. Und das scheint der 32-Jährigen äußerst gut zu gefallen: "Sie hilft Angelo bei den Hausaufgaben und kocht. Sie ist sehr gerne eine Mutter, die zu Hause bleibt", erklärte der Insider.

Wusstet ihr, dass Adele so nah an der Wohnung von ihrem Ex wohnt?