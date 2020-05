Für sie ist der Topmodel-Traum kurz vorm Finale geplatzt! Im heutigen Germany's next Topmodel-Halbfinale mussten die verbliebenen sechs Kandidatinnen Jacky, Tamara Rebecca, Lijana, Maureen, Anastasia (20) und Sarah Posch (20) Modelmama Heidi Klum (46) noch ein letztes Mal bei einem Shooting überzeugen – auf einem Steg in 15 Metern Höhe. Nach dem Shoot war für ein Mädchen jedoch bereits Schluss: Tamaras Leistung hat nicht fürs Finale gereicht.

Die 19-Jährige schaffte es einfach nicht, ihre Höhenangst zu überwinden und hätte erstmals beinahe eine Challenge abgebrochen: "Ich will runter. Mein Kopf sagt ja, aber mein Körper sagt nein, ich will doch ins Finale, ich will das nicht so enden lassen", ärgerte sie sich mit Tränen in den Augen und zitternden Beinen in luftiger Höhe. Zwar zog die Blondine das Shooting bestmöglich durch, doch am Ende war die Konkurrenz einfach zu stark. "Du hast es als Einzige nicht geschafft, über den Steg zu gehen. Doch nicht nur daran hat es gelegen, man konnte dir die Angst nicht aus dem Gesicht schneiden, die Fotos waren einfach nicht gut", erklärte Heidi.

Für die anderen Kandidatinnen war Tamaras Exit ein Schock: "Ich kann es immer noch nicht glauben. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen", zeigte sich beispielsweise Sarah traurig. Doch Tamara wäre nicht Tamara, würde sie nicht auch etwas Positives in diesen Rückschlag sehen: "Es war zwar mein Traum, aber ich sag immer, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Das war Schicksal."

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara Rebecca, GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara, GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / tamarabecca Tamara Rebecca, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"



