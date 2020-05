Big, bigger, Martina Big (31) – die Reality-TV-Bekanntheit hat es schon wieder getan! Das Extrem-Model aus Deutschland wurde durch seine krasse optische Verwandlung international bekannt. Nach einer Melanin-Spritze vor einigen Jahren hat die 31-Jährige nun dunkle Haut. Für noch extremere Schlagzeilen sorgt allerdings ihre enorme Oberweite: Nach zahlreichen Vergrößerungen wiegt jede einzelne Brust rund sieben Kilogramm! Ihre XXXL-Oberweite ist Martina allerdings noch nicht genug – sie war erneut für einen Eingriff beim Beauty-Doc!

Das riesige Ergebnis hat Martina für ihre Fans auf ihrer Facebook-Seite festgehalten – sie hält stolz ihren überdimensionalen Vorbau in einem hautengen Cut-Out-Oberteil in die Kamera. "Ich habe tolle Neuigkeiten. Ich habe meine Brüste erneut vergrößern lassen. Meine Brüste sind jetzt noch größer und noch fester", verkündete sie glücklich. Martina hat sich allerdings keine Implantate einsetzen lassen, sondern die Expander in ihrem Körper wurden mit einer weiteren Ladung Kochsalzlösung befüllt. "Dieses Mal hat eine Flasche Kochsalzlösung bei mir nicht gereicht. Darum hat mir mein Arzt zwei Flaschen injiziert", erklärte sie den Eingriff weiter.

Ob beim Shoppen oder Sporteln, ihr extremer Vorbau stellt das Kurvenwunder täglich vor neue Herausforderungen. Auch im Straßenverkehr bekommt Martina die Auswirkungen zu spüren: "Meine Brüste sind so groß, dass ich den Sicherheitsgurt gerade noch anlegen kann. Nach meinem nächsten Fill-up brauche ich wohl eine Gurtverlängerung", witzelte sie auf Facebook.

