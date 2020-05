Vergangenes Jahr lernte die breite Öffentlichkeit Christina Dimitriou während ihrer Teilnahme bei Temptation Island kennen. Zusammen mit ihrem damaligen Partner Salvatore Vassallo hatten sie in der Fremdflirt-Show ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Nach den Dreharbeiten trennte sich das Paar. Bis heute lässt Christina ihre Community auf ihren Social-Media-Kanälen an ihrem Leben teilhaben. Kürzlich gab sie ihren Followern völlig überraschend ein überraschendes Detail aus ihrem Leben preis: Christina leidet seit ihrem 14. Lebensjahr an Multipler Sklerose.

Mit Promiflash sprach Christina nun ausführlich über ihre Erkrankung. Nachdem sie als Teenager Probleme mit ihren Augen gehabt hatte, habe sie sich im Krankenhaus durchchecken lassen."Ich habe doppelt und verschwommen gesehen. Sie haben dann mit einem Rückenmarktest geschaut, ob ich MS habe. Bei mir wurde das dann mit 14 festgestellt", erzählte die TV-Bekanntheit im Interview. Nicht nur ein Schock für die damals noch ziemlich junge Christina, auch ihre Familie nahm die Diagnose verständlicherweise sehr mit. Verschlimmert habe sich ihr Krankheitsbild zuletzt glücklicherweise nicht, sie gehe aber auch regelmäßig zu ihren Kontrollterminen und nehme Medikamente.

Warum sich Christina ausgerechnet jetzt dazu entschieden hat, über ihre persönlichen Probleme zu sprechen? "Ich hatte gerade einen Schub in der Corona-Zeit und wurde wieder mit Cortison behandelt. Bei einem Livestream habe ich es dann einfach erzählt. Ich finde es mittlerweile nicht schlimm, wenn man auch mal über so was spricht. Ich kann es ja nicht ändern", stellte sie klar. Auch wenn sie bei weiteren Schüben befürchten müsse, farbenblind zu werden oder komplett zu erblinden, hat Christina ihre Situation akzeptiert. "Es ist nicht einfach, aber ich habe mich an die Situation gewöhnt. Ich möchte anderen zeigen, dass sie stark bleiben sollen. Ich lebe mein Leben", schloss sie ab.

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo, Reality-Kandidaten

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-Sternchen

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Ex-"Temptation Island"-Kandidatin



