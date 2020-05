Robbie Williams (46) und Ehefrau Ayda Field (40) sind seit fast zehn Jahren verheiratet. Die Ehe hat das Paar bereits mit vier Kindern gekrönt – zuletzt erblickte Söhnchen Benedict Enthoven das Licht der Welt. Dass die beiden trotz großer Rasselbande noch nicht im Alltagstrott versunken sind, demonstrieren sie ihren Fans gern mal im Netz – so auch jetzt wieder: Ayda teilt eine ziemlich freche Aufnahme von Robbies Hinterteil!

Hallöchen Popöchen! Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die 40-Jährige ein Foto von ihrem Gatten, das für viele ein regelrechter Augenschmaus sein dürfte. Lässig posiert der Sänger darauf vor einem Balkon und das ohne Hose – Sicht auf den blanken Po natürlich inklusive! "Everything Changes But You", schreibt die Beauty ganz verliebt in Anspielung auf einen alten Titel von Take That zu dem Schnappschuss. Mit dem Hashtag #mancrusheveryday (dt.: mein Traummann an jedem Tag) macht Ayda deutlich, dass sie ihren Robbie immer noch abgöttisch liebt.

Fans sind bei dieser äußerst schmackhaften Momentaufnahme ziemlich aus dem Häuschen. "Einen besseren Anblick kann es nicht geben", "Ein schöner Rücken (und Po) kann wirklich jeden entzücken" oder "Ich bin gerade erst aufgewacht, was für ein toller Start in den Tag", schreiben unter anderem drei User zu dem Beitrag.

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams

Robbie Williams und Ayda Field bei der Chopard Gold Party 2015 in Cannes

Robbie Williams im März 2020



