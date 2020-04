Robbie Williams (46) wird zum Tanz-Tiger! Normalerweise begeistert der Sänger das Publikum mit seinen Songs. Doch die aktuelle Lage lässt den Musiker auch zuhause ganz schön kreativ werden. Gemeinsam mit seiner Frau Ayda Field (40) drehte der "Angels"-Interpret jetzt ein Workout-Video. Doch statt auf die Fitness-Übungen zu achten, dürften die Blicke seiner Fans auf das kuriose Outfit des Songschreibers fallen: Im knappen Tiger-Höschen lässt Robbie die Hüften kreisen!

Während Robbie zu Beginn des Instagram-Clips noch mit Jogginghose posiert, wird es kurz darauf deutlich freizügiger: Mit Cowboy-Boots und Hut setzte das einstige Take That-Mitglied auf einen Western-Look – das Highlight blieb allerdings sein enger Slip mit Tigerkopf-Motiv. Zum passenden "Eye of the Tiger"-Ohrwurm schwang Robbie das Tanzbein und motivierte seine Frau zum Work-out.

Von der skurrilen Tanzeinlage waren die Follower begeistert: "Ihr beiden seid der Wahnsinn" und "Danke, dass ihr mich zum Lachen gebracht habt", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Dabei wollte Robbie nicht nur seine Anhänger unterhalten, sondern damit auch auf den aktuellen Netflix-Erfolg um die neue Doku "Tiger King" aufmerksam machen.

