Sebastian Pannek (33) schwelgt in Erinnerungen. Erst vor Kurzem gingen der ehemalige Bachelor und seine Liebste Angelina Pannek (28) mit einer wunderschönen Nachricht an die Öffentlichkeit: Sie hatten sich still und heimlich das Jawort gegeben. Nach und nach geben die werdenden Eltern auch ihren Fans Einblicke in ihren großen Tag. Basti bedankte sich nun bei einer ganz besonderen Person: seinem Kumpel und Trauzeugen Marcel.

Auf seinem neuen Instagram-Bild posiert der 33-Jährige an seiner Hochzeit gemeinsam mit seinem Trauzeugen. Über den Support seines jahrelangen Freundes könnte er kaum glücklicher sein. "Es war mir eine Ehre, damals dein Trauzeuge gewesen zu sein. Und als ich dich darum gebeten habe, meiner zu sein und du direkt 'Ja' sagtest, war der Kreis geschlossen", schrieb Basti zu dem Foto der beiden Männer. Die Hashtags #trauzeuge, #bestman, #sincewewerekids unterstrichen ihrer besondere Freundschaft.

Für Basti und Angelina war ihre standesamtliche Trauung einfach perfekt: "Es war magisch und obwohl es nur im Standesamt war mit wenigen Leuten, hat es sich angefühlt wie eine Traumhochzeit", schwärmte Angelina gerade erst. Im kommenden Jahr soll dann die große Feier folgen. Auch dann wird Bastis bester Kumpel mit Sicherheit wieder mit von der Partie sein.

Instagram / angelinaheger Sebastian und Angelina Pannek im Juli 2019

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger, Januar 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im April 2020



