Hat Lijana etwa gar keine Höhenangst? Im Germany's next Topmodel-Halbfinale ging es für die verbliebenen Kandidatinnen in luftige Höhen: Sie mussten auf einem 30 Zentimeter schmalen Balken in 15 Metern Höhe posieren. Diese Aufgabe stellte für alle Girls eine große Herausforderung da – insbesondere für Lijana, die bekanntermaßen unter Höhenangst leidet. Trotzdem glänzte die Studentin einmal mehr bei einem Shooting. Den anderen Mädchen beschlich daher ein Verdacht: Spielt Lijana ihre Schwäche nur vor?

Es war bereits das zweite Höhen-Shooting vor dem Lijana Bammel hatte und dann trotzdem ablieferte. "Bei Lijana weiß ich mittlerweile echt nicht mehr, was Strategie ist und was nicht", meinte Jacky deshalb und bekam von den anderen Modelanwärterinnen Zustimmung. Doch die 23-Jährige blieb nach der gemeisterten Aufgabe dabei: "Jeder von meiner Familie weiß, dass ich Höhenangst habe. Sie sollen denken, was sie wollen." Die Zweifel ihrer Mitstreiterinnen spornte sie nur noch mehr an: "Ich wollte es ihnen beweisen und wenn sie so weitermachen, werde ich noch mehr über mich hinauswachsen."

Doch auch einige Zuschauer bezweifelten, dass Lijanas Höhenangst wirklich so stark ist, wie sie vorgibt. "Sie geht bereitwillig trotz ihrer 'extremen Höhenangst' ein zweites Mal über den Balken? Da passt etwas nicht zusammen" oder "Wer richtig Höhenangst hat, kann so etwas nicht, der überwindet das auch nicht einfach mal so", schrieben beispielsweise zwei User auf Twitter.

Instagram / lijana_ka GNTM-Kandidatin Lijana

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / lijana_ka GNTM-Kandidatin Lijana, 2020



