Die TV-Zuschauer müssen sich noch bis Donnerstag gedulden, bis das diesjährige Germany's next Topmodel-Finale ausgestrahlt wird. Die Dreharbeiten haben aber schon am heutigen Freitag begonnen. Während eines Fernseh-Interviews teilte Heidi Klum (46) den Finalistinnen Maureen, Jacky, Lijana und Sarah (20) mit, dass sie ein Fotoshooting auf einem Boot absolvieren werden – und zwar auf der Spree. Promiflash liegen jetzt Fotos von genau dieser Location vor.

Promiflash erhielt nun Aufnahmen von einem Leser, der das GNTM-Team bei den Dreharbeiten und Vorbereitungen für die Foto-Session erwischt hat. Wirklich Mühe, unentdeckt zu bleiben, hat sich die Produktion aber auch nicht gegeben: An der Seite des Schiffes hängt ein großes Banner, auf dem in XXL-Lettern "Germany's next Topmodel" geschrieben steht. Auch das Kamerateam hält sich am Deck auf. In Bezug auf das angekündigte Shooting lässt sich aber nichts erkennen.

Auch über die Live-Sendung am Donnerstag ist noch kaum etwas bekannt – nur so viel: Die Modelmama wird nicht vor Ort sein. Sie wird ihre diesjährige Siegerin von ihrer Wahlheimat Los Angeles aus küren – der Grund: Wegen der aktuellen Gesundheitslage kann die 46-Jährige nicht nach Deutschland einreisen.

Promiflash Das GNTM-Team beim Final-Dreh

Promiflash Dreharbeiten zum GNTM-Finale 2020

Promiflash Dreh zum Finale von "Germany's next Topmodel" 2020

