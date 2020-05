Weil Oliver Pocher (42) sich über die Trennung von Yeliz Koc (26) und ihrem mittlerweile Ex-Freund Johannes Haller (32) lustig gemacht hat, entschuldigte sich seine Frau Amira (27) zuletzt sogar für die Aussagen ihres Mannes bei der Ex-Bachelor-Kandidatin. Die privaten Nachrichten, die die Pocher-Gattin der Influencerin im Netz geschickt hatte, veröffentlichte diese nun. Jetzt äußert sich Amira zu dem geteilten Chatverlauf und meint: Die ehemalige Kuppelshow-Schönheit habe ihn aus dem Zusammenhang gerissen!

In der achten Folge ihres Podcasts Die Pochers hier! scherzt die gebürtige Österreicherin sarkastisch über einen neuen vermeintlichen Trend: "Private Konversationen zu posten". Vor allem rege Amira sich deshalb über Yeliz auf, da sie nicht nur persönliche Nachrichten gepostet habe, sondern sie auch in den Streit mit ihrem Göttergatten hineinziehe, mit dem sie gar nichts zu tun habe. Am schlimmsten finde das Model jedoch: "Es ging ja um ganz andere Themen in unserer Konversation, und sie reißt da einen Screenshot aus dem Zusammenhang, und das kotzt mich so an." Die Mutter eines Sohnes kritisiert auch, dass der Reality-Star anscheinend den wichtigsten Teil der Nachrichten zensiert habe.

Wegen des anscheinend verfälschten Chatverlaufs geben die Pochers der Hannoveranerin kurzerhand einen neuen Spitznamen. "Yeliz Kotz, weil, ihr Charakter ist zum Kotzen", wettert Amira gegen die 26-Jährige, zu der sie eigentlich nur habe nett sein wollen, weil sie ihr leidtat.

