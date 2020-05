Ist das etwa die Retourkutsche? In einem seiner letzten Videos machte sich Oliver Pocher (42) über die Trennung von Yeliz Koc (26) und ihrem Ex Johannes Haller (32) lustig. Daraufhin entschuldigte sich Olis Ehefrau Amira Pocher (27) bei der 26-Jährigen für die verletzenden Aktion ihres Mannes. Nun hat Yeliz allerdings genau jenen Chat-Verlauf veröffentlicht – und damit verfolgt sie offenbar ein ganz bestimmtes Ziel!

Bevor Yeliz und Amira überhaupt miteinander geschrieben hatten, nahm Erstere zunächst Kontakt zu Oli auf. Sie bat ihn, nicht mehr über sie herzuziehen, was der Comedian zunächst auch berücksichtigte. Doch dann lud er den Instagram-Clip hoch, in welchem er über das Beziehungsende von ihr und Johannes scherzte. "Und daraufhin habe ich ihm geschrieben, dass er doch das Video löschen soll, sonst hole ich auch mal aus", erklärte die Influencerin. Dies endete damit, dass sie die Konversation veröffentlichte, in der sich Amira für das Verhalten ihres Mannes entschuldigte. Damit können nun ihre Follower und alle anderen auf Instagram nachlesen, dass selbst Olis eigene Frau nicht immer damit einverstanden ist, wie er sich verhält.

Schon einige Male wurde das Ex-Pärchen zur Zielscheibe des Komikers: Alles begann mit dem Umzug von Johannes und Yeliz nach Ibiza trotz der aktuell schwierigen Lage, worüber Oli sich mächtig auf Instagram aufregte: "Er fährt mit dem Auto über die Schweiz, Frankreich, Barcelona bis nach Ibiza. Diese Reise ist an Schwachsinn nicht zu überbieten."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2020

Matthias Nareyek / Freier Fotograf / Getty Images Oliver Pocher in Berlin, Juli 2019

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc auf Ibiza, März 2020



