Bahnt sich da etwa eine neue Liebe an? Seit Anfang Mai soll klar sein, dass Ashley Benson (30) und Cara Delevingne (27) nicht mehr gemeinsam durchs Leben gehen. Die Pretty Little Liars-Bekanntheit und das Top-Model hatten sich wohl schon im April dazu entschieden, ihre Beziehung zu beenden. Zwar haben sich die beiden noch nicht öffentlich zu der Trennung geäußert – wurden allerdings schon seit einigen Wochen nicht mehr zusammen gesichtet. Hat Ashley nach der vermeintlichen Trennung jetzt schon Ersatz gefunden? Zwischen der Blondine und dem Rapper G-Eazy (30) soll es ziemlich funken.

Auf Paparazzi-Bildern, die Just Jared vorliegen, wurden der Musiker und die Blondine bei einem gemeinsamen Ausflug in Los Angeles abgelichtet. Während Ashley im Auto auf den 30-Jährigen wartete, holte dieser eine Bestellung in einem bekannten Burgerrestaurant ab. Zurück im Wagen tauschten die beiden einen innigen Kuss aus. Weil die vermeintlichen Turteltauben nicht zum ersten Mal zusammen gesichtet wurden, vermuten viele Fans, dass zwischen ihnen mehr als nur Freundschaft laufen könnte.

Doch auch wenn die Community mittlerweile schon fleißig über eine neue Liebelei spekuliert – die Trennungs-News zu Beginn des Monats kam für die meisten wohl ziemlich überraschend. Denn noch im Februar waren die Ladys turtelnd und Händchen haltend auf der Pariser Fashion Week unterwegs.

Craig Barritt / Getty Images Ashley Benson und Cara Delevingne

Getty Images G-Eazy, Rapper

Marksman/ Snorlax / MEGA Cara Delevingne und ihre Freundin Ashley Benson



