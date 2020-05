Freundschaft trotz Liebes-Aus? Auch wenn Cara Delevingne (27) und Ashley Benson (30) sich selbst noch immer nicht zu ihrer angeblichen Trennung äußerten, deutete seitdem viel darauf hin: Nicht nur, dass sie während der Isolation in getrennten Wohnungen lebten, sondern auch, dass die Pretty Little Liars-Bekanntheit nun bei einem Date mit Rapper G-Eazy (30) gesichtet wurde. Genau dafür musste Ashley ziemlich viel Kritik einstecken. Jetzt verteidigte ausgerechnet ihre Ex Cara sie vor den Hatern!

Cara meldete sich auf Instagram mit einer deutlichen Botschaft für diejenigen, die ihre einstige Partnerin im Netz anfeindeten, bloß weil sie offenbar schon einen neuen Flirt hat. "An alle, die Ashley Benson hassen, hört bitte auf damit", schrieb das Supermodel. "Ihr kennt die Wahrheit nicht, nur sie und ich kennen sie und genau so sollte es auch sein." Dies repostete Ashley daraufhin selbst in ihrer eigenen Story. Doch nicht jeder ihrer Follower will der 30-Jährigen etwas Böses: "Ignoriere die falschen Fans, die Medien und den Klatsch und Tratsch", kommentierte ein User einen ihrer letzten Beiträge.

Ashley und G-Eazy arbeiteten vor Kurzem zusammen an einem Cover-Song, woraufhin sich die beiden nähergekommen sein sollen. Ein Insider verriet in einem Interview mit People, dass sie sich gerade erst noch kennenlernen und "es sich vorerst wie eine Affäre anfühlt."

Getty Images Cara Delevingne beim Tribeca Film Festival Artists Dinner in New York

Instagram / ashleybenson Ashley Benson im Juli 2019

John Parra/Getty Images for Dkny, Neilson Barnard/Getty Images Collage: Ashley Benson und G-Eazy



