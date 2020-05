Bedeutet das abrupte Ende einer Lovestory etwa den Anfang der nächsten? Am Mittwochabend fanden die eigentlich glücklichen Are You The One?-Turteltauben Dominic Ewig und Melissa (23) heraus, dass sie trotz aller Gemeinsamkeiten tatsächlich keines von Experten zuvor ausgetüfteltes "Perfect Match" darstellen. Ob Laurin (22) in dieser Auflösung wohl seine eigene Chance bei der Blondine witterte, enthüllte er nun im Promiflash-Interview!

Immerhin hatte der Mönchengladbacher noch vor dem Berliner die Chance ergriffen, sich intensiv mit der Immobilienkauffrau zu unterhalten. Hinterher war sich auch Laurin sicher gewesen, dass Melissa sein Match sei, was die letzte Matching-Night für ihn nur noch weiter andeutete: "Es war cool, dass das No-Match rausgekommen ist, weil ich habe dann natürlich ans Spiel gedacht. [...] Das kam ja nicht von irgendwoher, deshalb wollte man wissen, wer sein Match ist. Was dann sehr schwierig war, weil ich ja auch nicht gerne der Mensch bin, der dazwischen gerät, aber es musste ja weitergehen", erklärte der Motorrad-Fan Promiflash.

Dass Melissa und Laurin sich in der aktuellen Entscheidungsnacht füreinander entschieden haben, bedeute für ihn aber wirklich nur einen Fortschritt im Spiel – und nicht in Sachen Liebe: "Es war für mich aber ein absolutes Kack-Gefühl. Aber ich habe ja auch ein Zeichen bei der Matching-Night gegeben, dass ich an ihn dabei denke und ihm da echt kein Beinchen stellen wollte. [...] Wenn sich zwei Menschen gut verstehen, warum willst du dann noch dazwischen?", stellte der 22-Jährige klar, dass Domi und die 23-Jährige seinen Segen haben.

