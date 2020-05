Das Temptation Island-Finale war für Till Adam und seine Freundin Hanna Annika besonders emotional. Nachdem sich der Bademeister gleich am ersten Tag deutlich daneben benommen hatte, wurde das Treuetest-Format für seine bessere Hälfte zu einer echten Tortur. Doch bei der abschließenden Aussprache am Lagerfeuer schien das alles vergeben und vergessen zu sein. Till machte Hanna einen Heiratsantrag und sie sagte "Ja". Aber stehen jetzt wirklich alle Zeichen auf Happy End? Ex-Kandidatin Christina Dimitriou hat da so ihre Zweifel...

Das TV-Sternchen vermutet im Gespräch mit Promiflash, dass Tills Kniefall keine romantische Geste, sondern eher eine Verzweiflungstat war: "Die wollen mit dem Antrag einfach nur versuchen, die Beziehung zu retten. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, wenn er sie schon mal in der Vergangenheit betrogen hat." Vielleicht habe er durch die Fernsehshow erkannt, was er an seiner Hanna habe, aber sie sei nicht sicher, wie lange das anhalten werde.

Bei Robin Riebling und seiner Verlobten Lena Schiwiora sei das während ihrer Staffel ganz anders gewesen. Auch sie haben sich im Finale verlobt – doch eines unterscheidet Robin von Till. Er hat keine einzige der Verführerinnen an sich herangelassen, weil er immer an seine Partnerin denken musste. "Wir haben uns damals am Lagerfeuer kaputtgelacht, weil er so brav war. Und Lena war einfach unheimlich verliebt in ihren Freund", betonte Christina. Sie habe gewusst, dass es bei den beiden ein Happy End geben werde.

