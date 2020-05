Das ist doch mal ein entzückender Anblick! Eva Longoria (45) liebt es, Zeit mit ihrem Sohnemann Santiago (1) zu verbringen. Der Spross scheint ihr ganzer Stolz zu sein, wie verschiedene putzige Selfies in den sozialen Netzwerken zeigen. Santiago ist das erste Kind des Desperate Housewives-Stars und erblickte im Juni 2018 das Licht der Welt. Seitdem hat sich die Ehefrau von José Antonio Bastón (52) zu einer Vollblutmutter entwickelt. Jetzt zeigt sie sich mit ihrem Kleinen im Partner-Look!

Auf Instagram teilte die Brünette einen süßen Einblick in den Alltag mit ihrem Einjährigen – der anscheinend eine kleine Wasserratte ist: Das Söhnchen und sie genießen das kühle Nass im Pool. Besonders fällt dabei der gemeinsame Look des Mutter-Sohn-Gespanns auf. Die beiden tragen rosa-orange-gemusterte Bade-Outfits. Evas Lächeln verrät, wie sehr diese kleine Planscheinlage mit ihrem Fratz ihr Spaß macht.

Das kommt auch bei ihren Fans gut an: Sie sind begeistert von dem Duo und seiner Schwimmkleidung."Ich liebe es" und "Ihr seid so süß zusammen", schwärmen die Follower. Die User wollen sogar wissen, wo Eva dieses Bade-Set gekauft hat, was die 45-Jährige aber bereits in ihrem Kommentar verraten hatte. Was haltet ihr von dem Partner-Look der beiden? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohn Santiago im Mai 2020

Anzeige

MEGA Eva Longoria im Februar 2020 in Beverly Hills

Anzeige

MEGA Eva Longoria und ihr Mann José Antonio Bastón im Juni 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de