Khloé Kardashian (35) setzt den wirren Gerüchten ein Ende! Keine Frage, die Blondine geht seit der Geburt von Töchterchen True Thompson (2) vollkommen in ihrer Mutterrolle auf. In der Vergangenheit hielt sie auch nicht mit dem Wunsch nach weiterem Nachwuchs hinterm Berg. Einen festen Partner hat Khloé nach ihrer Trennung von Trues Vater Tristan Thompson (29) jedoch nicht. Allerdings machten in den vergangenen Tagen immer wieder Vermutungen die Runde, dass sie dank des Spermas ihres Ex erneut schwanger sein soll. Jetzt sprach Khloé diesbezüglich Klartext!

Der 35-Jährigen scheint langsam der Kragen zu platzen. Auf Facebook ließ sie nämlich nun ordentlich Dampf ab und machte deutlich, dass ihr die momentanen Schlagzeilen um ihre Person so gar nicht gefallen: "Es werden fiese Dinge über mich gesagt, und alles nur wegen einem Gerücht", begann sie ihren Post, der sich auf das aktuelle Gemunkel über eine vermeintliche Schwangerschaft beziehen dürfte. "Ich habe so viele verletzende und verabscheuungswürdige Geschichten und Tweets wegen einer unwahren Story über mich gelesen", drückte sie ihr Unverständnis aus, um abschließend zu betonen: "Selbst wenn es wahr wäre... Es ist mein Leben, nicht eures!"

Grund für die angeheizte Baby-Gerüchteküche sind vor allem Aussagen, die die Fitnessfreundin in der aktuellen Folge der Familiendoku Keeping up with the Kardashians tätigt. Dort verriet sie nicht nur, dass sie sich einer Hormontherapie unterzieht, sondern lässt auch den Satz "Ich habe schon einen Samenspender, aber... es ist Tristan!" fallen. Zusätzlich sahen Instagram-Follower schon im Vorfeld Indizien in den neuesten Beiträgen des berühmten Clan-Mitglieds: Khloé postete immer wieder Fotos in Rosatönen und bedeckte auffällig oft ihre Körpermitte.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und True Thompson

Instagram/khloekardashian Khloé Kardashian, März 2020



