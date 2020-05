Schwelgt Drake (33) gerade etwa in Erinnerungen? Erst vor wenigen Wochen hatte der Rapper mit einem Social-Media-Post für Schlagzeilen gesorgt. In diesem hatte er nämlich zum allerersten Mal seinen Sohn Adonis Graham gezeigt. Darauf folgten zwar keine weiteren Bilder von seinem Jungen, dafür entzückte er seine Follower aber mit einem Foto aus seinen eigenen Kindertagen. Jetzt legt der "Hotline Bling"-Interpret sogar mit einem weiteren Throwback-Pic nach!

Am Donnerstag teilte der Musiker auf Instagram ein Standbild aus der kanadischen Jugendserie "Degrassi: The Next Generation", in der er als Teenager mitgespielt hat. Dem jungen Drake sieht man seine Liebe für den Hip-Hop damals schon am Kleidungsstil an: Wie es in den 90er Jahren typisch für die Szene war, trägt er auf der Aufnahme weite Baggypants und eine Kappe.

Zu seinem Beitrag schrieb der heute 33-Jährige ganz schlicht "JB", die Initialen seiner damaligen Serienrolle James "Jimmy" Brooks. Der stammte aus einer wohlständigen Familie und hatte eine große Leidenschaft für Basketball. Durch den Flashback-Post erinnern sich offenbar auch viele von Drakes Followern an die Sendung zurück: "Jimmy und ich wären beste Freunde gewesen", kommentierte ein Fan beispielsweise.

Anzeige

Getty Images Drake im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Drake bei der Premiere von "Top Boy" im September 2019

Anzeige

Getty Images Drake bei den Billboard Music Awards 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de