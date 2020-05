Fans machen sich Sorgen um die Sicherheit von Barbara Meier (33)! Vor rund zwei Monaten überraschte die Gewinnerin der zweiten Staffel von Germany's next Topmodel ihre Community mit erfreulichen Neuigkeiten: Das Model erwartet seinen ersten Nachwuchs. Im Netz gibt die schwangere Beauty regelmäßig Updates zum Verlauf ihrer Schwangerschaft. Mit ihrem neuen Schnappschuss sorgte die Schönheit jetzt aber für Aufruhr: Barbara saß ohne Helm auf ihrem Rad!

Am vergangenen Sonntag unternahm Barbara mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann eine Radtour am Wiener Stadtrand. Mit ihrem Instagram-Beitrag auf dem Rad zog die Laufstegschönheit offenbar die Blicke nicht nur auf ihren prallen Babybauch – besonders die fehlende Kopfbedeckung sorgte bei ihren Followern für Trubel: "So schön, aber überleg mal, ob du vielleicht einen Helm aufsetzen möchtest", schrieb ein Nutzer und vertrat damit die Meinung zahlreicher weiterer User.

"Mit Helm wäre es noch schöner", beschrieb eine andere Nutzerin die Aufnahme der gebürtigen Ambergerin. Die Aufforderung ließ Barbara nicht lange auf sich sitzen, sondern antwortete prompt: "Beim Fahren ist er so gut wie immer auf!" Die 33-Jährige habe den Sturzhelm lediglich für das Bild abgenommen.

