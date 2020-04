Barbara Meier (33) präsentiert erstmals ihre Schwangerschaftsrundungen! Mitte März überraschte das Model seine Fans mit einer erfreulichen Meldung: Sie und ihr Ehemann Klemens Hallmann erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Durch gelungenes Posing und dunkle Farben konnte die Beauty ihre Wölbung an der Bauchmitte bisher immer gut kaschieren. Von dem Versteckspiel scheint die werdende Mutter jetzt jedoch genug zu haben: Barbara zeigt sich stolz mit ihrem Babybauch!

Passend zum Welttag des Tanzens ließ Barbara am Mittwoch in einem blauen Mini-Kleid die Hüften kreisen. Dabei zog die Siegerin der zweiten Staffel von Germany's next Topmodel trotz verführerischen Lächelns mit ihrem kurzen TikTok-Clip die Blicke hauptsächlich auf ihre pralle Babykugel. Die Schwangerschaft hält die 33-Jährige offenbar nicht davon ab, das Tanzbein zu schwingen. "Es geht auch mit Baby-Bäuchlein noch ganz gut", stellte die Bald-Mama begeistert via Instagram fest.

Und auch die Follower der "Dein Weg zum Glücksgewicht"-Autorin scheinen von ihrem Babybauch begeistert zu sein: "Was für ein schönes Bäuchlein" und "So ein schöner kleiner Babybauch, du siehst toll aus", lauteten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren.

Instagram / barbarameier Barbara Meier im April 2020

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Getty Images Barbara Meier, Model



