Sarah Lombardi (27) möchte etwas zurückgeben! 2015 wurde die ehemalige DSDS-Siegerin zum ersten Mal Mutter: Gemeinsam mit ihrem heutigen Ex Pietro Lombardi (27) durfte sie Sohnemann Alessio (4) auf der Welt begrüßen. Doch die ersten Lebenstage des Kleinen waren für die jungen Eltern eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle: Denn der Blondschopf kam mit einem Herzfehler zur Welt und musste im Krankenhaus um sein Leben kämpfen. Inzwischen ist Alessio fast fünf Jahre alt und kerngesund. Aus Dankbarkeit spendet Sarah nun 5.000 Euro an die Klinik, in der ihr Söhnchen gerettet wurde!

Das gab die Sängerin am Montag auf ihrem Instagram-Account bekannt: "Vor fast fünf Jahren hat man Alessios Leben hier in der Kinder-Kardiologie in Köln gerettet, und dafür werde ich mein Leben lang dankbar sein! Ein Leben ist so kostbar und mit keinem Geld der Welt zu bezahlen!" Deswegen habe sie einen Charity-Flohmarkt organisiert und wolle nun die Einnahmen daraus spenden. Auf mehreren Fotos sieht man die Brünette dazu gemeinsam mit einem Arzt vor dem Krankenhaus stehen – in der Hand hält die 27-Jährige einen symbolischen, übergroßen Scheck.

In einer TV-Sendung hatte Sarah erst im vergangenen Dezember ganz emotional über die Geburt und die anschließende Notoperation ihres Sohnes gesprochen: "Alessio war ganz blau. Es ist wie ein Film, du kannst nichts machen! Man bringt sein Kind in fremde Hände – und er hat uns angeschaut, und wir wussten nicht, ob wir ihn jemals wiedersehen", weinte sie.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Alessio

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi vor dem Herzzentrum Köln, Mai 2020

Anzeige

ActionPress Sarah Lombardi bei der Marcel Remus Lifestyle Night 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de