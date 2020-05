Frederick Lau (30) äußert sich zu seiner Kaufhaus-Schlägerei! Am vergangenen Freitag sorgte der Schauspieler mit einem außergewöhnlichen Zwischenfall für Aufmerksamkeit. In einem Berliner Einkaufscenter war er mit dem Rapper Yonii aneinandergeraten. Die beiden Männer hatten sich zunächst laut angeschrien und wurden schließlich sogar handgreiflich. Nachdem sich zunächst weder der Das perfekte Geheimnis-Darsteller noch der Musiker zu dem Streit geäußert hatten, meldet sich Frederick jetzt zu Wort.

"Yonii und ich sind befreundet. Unter Freunden hat man auch mal Reibereien, wobei das natürlich die falsche Arena dafür war", erklärt der 30-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Mittlerweile sollen sich die Kumpels aber ausgesprochen und wieder vertragen haben. Warum genau er so heftig mit dem "Habibti"-Interpreten gezofft hatte, verriet der Filmstar allerdings nicht.

Ein Augenzeuge, der die Höhepunkte der Prügelei in einem Video festgehalten hat, berichtete zuvor, wie sich die Situation abgespielt hatte. "Yonii stand in einer Warteschlange am Eingang, als plötzlich Frederick Lau hereinkam. Lau war sehr aufgebracht, schrie herum, rief: 'Komm her, schlag mich doch!' Dann schlug er auf Yonii ein, trat ihn." Die Beef-Kontrahenten seien am Ende durch das Sicherheitspersonal getrennt worden.

