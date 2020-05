Was läuft da zwischen Megan Fox (34) und Machine Gun Kelly? Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche: Die Schauspielerin und ihr Mann Brian Austin Green (46) sollen sich getrennt haben. Vor wenigen Tagen bekräftigte Megan die Spekulationen dann, als sie beim Einkaufen ihren Ehering nicht trug. Hat die Beauty womöglich sogar schon einen neuen Partner? Sie wurden nun vertraut mit Machine Gun Kelly gesichtet.

Die dreifache Mutter und der Rapper wurden zusammen in dessen Auto in Calabasas abgelichtet. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass die beiden bester Laune waren. Während sie im Wagen auf ihr Essen warteten, unterhielten sie sich angeregt miteinander. Doch sind die beiden nur gute Freunde oder hat es womöglich bei der Arbeit zwischen ihnen gefunkt? Megan und Colson Baker, wie der Musiker bürgerlich heißt, spielen Seite an Seite im Horrorstreifen "Midnight In The Switchgrass". Die Dreharbeiten hatten im März in Puerto Rico begonnen und pausieren aufgrund der Gesundheitslage aktuell.

Und was machte Brian derweil? Kurz nachdem die Fotos von Megan und dem 30-Jährigen aufgetaucht waren, postete er einen kryptischen Beitrag auf Instagram. Zum Bild eines Schmetterlings schrieb der Schauspieler: "Irgendwann langweilen sich Schmetterlinge, wenn sie zu lange auf einer Blume sitzen. Sie beginnen, sich erstickt zu fühlen. Es ist eine große, große Welt und die wollen sie erleben." Etwa eine Anspielung auf Megan?

