Eigentlich würde man meinen, Katy Perry (35) vergeht das Lachen nie. Immerhin präsentiert sich die Sängerin nicht nur in einem Großteil ihrer Musikvideos, sondern auch auf dem roten Teppich immer wieder mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Aktuell ist sie mit ihrem ersten Kind schwanger und befindet sich zeitgleich auch noch in der häuslichen Isolation. Deshalb hat sie offenbar häufig mit ihren Emotionen zu kämpfen. Davon dürfte ihr Partner Orlando Bloom (43) aber wohl kaum etwas mitbekommen, denn Katy flüchtet sich ins Auto, sobald ihr die Tränen kommen!

Die "Never Worn White"-Interpretin war am Samstag zu Gast in Roman Kemps Capital Radio Breakfast Show. In dem Gespräch mit dem Moderator verriet sie, dass sie in der vergangenen Zeit häufiger weinen müsse. Das macht sie aber wohl am liebsten ungestört: "Ich habe mich schon sehr oft in mein Auto, das vor meinem Haus geparkt steht, gesetzt und die Türen verriegelt."

Dass Katy tatsächlich extra in ihren Wagen steige, um ihren Emotionen freien Lauf zu lassen, überraschte Roman sehr. Nachdem er noch einmal bei ihr nachgehakt hatte, erklärte ihm die Musikerin den genauen Grund: "Ja, ich mache das, weil ich meine Privatsphäre brauche, Roman."

Katy Perry im Mai 2020

Katy Perry beim ICC Women's T20 World Cup

Sängerin Katy Perry im Februar 2020



