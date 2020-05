Hinter Calvin Kleinen und Jacqueline Siemsen liegt wahrlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Auf Temptation Island konnte der eigentlich vergebene Kandidat der attraktiven Single-Dame nur schwer widerstehen. Mit seinem Verhalten verletzte er seine Freundin Pia Peukmann so sehr, dass diese sich dann auch auf einen Solo-Mann einließ. Beim finalen Lagerfeuer trennte sich das Paar dann endgültig – und Calvin und Jacky hatten freie Bahn. Die nutzten die beiden auch, wie sich jetzt in der Wiedersehensshow herausstellte – ein Happy End gab es für die beiden aber trotzdem nicht!

Auch mit Promiflash plauderten sowohl Calvin als auch Jacky über die turbulenten vergangenen Monate. Tatsächlich entwickelte sich aus ihrem anfänglichen Flirt eine echte Beziehung, wie die Blondine erklärte: "Nach der Sendung bat er mich um ein Gespräch, um mir alles zu erklären. Er habe sich verliebt und wolle mir gerne zeigen, dass er auch ein anständiger Mann sein kann. Da wir uns gut verstanden haben, dachte ich: Warum nicht?!" Also habe sie sich auf eine Partnerschaft mit dem Muckimann eingelassen. Nach kurzer Zeit sei ihr allerdings klar geworden, dass es Calvin auch bei ihr mit der Treue nicht so ernst meinte. "Ich musste schnell feststellen, dass er nicht der Mann ist, der er vorgegeben hat zu sein. Ich bin sicher kein Engel, aber ich musste das Ganze beenden!" Gegenüber Moderatorin Angela Finger-Erben (40) erklärte sie, dass sie Beweise auf seinem Rechner gefunden habe, dass er mit anderen Damen gechattet hätte. Fast ein halbes Jahr seien sie ein Paar gewesen.

Calvin will von diesen Anschuldigungen nichts wissen. Im Gespräch mit Angela beteuerte er, in der Phase, in der er auch mit anderen Frauen Kontakt gehabt habe, sei er gar nicht mehr mit Jacky in einer Beziehung gewesen. Für ihn war der Grund für die Trennung ein anderer, wie er Promiflash berichtete: "Hätte ich gewusst, dass sie in den Interviews bei 'Temptation Island' so hinter meinem Rücken redet, hätte ich es sowieso gar nicht erst so weit kommen lassen." Der Kontakt mit der Verführerin sei aktuell deswegen auch nicht gerade gut.

