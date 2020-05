Was für eine drastische Typveränderung bei Arie Luyendyk, Jr. (38)! Der Rennfahrer, der vor allem durch seine Teilnahme bei der US- amerikanischen Version von Der Bachelor große Bekanntheit erlangte, hat nun etwas Neues gewagt. Der Mann von Lauren (28), die er bei dem Reality-Format kennenlernte, präsentiert sich nun mit einer neuen Haarfarbe. Die TV-Persönlichkeit hat jetzt keinen graubraunen Schopf mehr, sondern einen platinblonden!

Auf Instagram postete der gebürtige Niederländer das Foto seiner neuen Frisur. Auf dem Schnappschuss sitzt er gelassen draußen in der Sonne vor seinem Anwesen in Phoenix. "Es ist eine Lebensform", kommentiert der Vater einer Tochter lapidar seine radikale Haartransformation. Was ihn zu dem Entschluss gebracht hat, ein Blondschopf zu werden, verrät er allerdings nicht.

Aries Follower sind geteilter Meinung über die neue Frisur des Reality-Stars. Die einen finden, er sehe aus wie Zac Efron, und die anderen wünschen sich die graumelierten Locken des 38-Jährigen zurück. "Ich bin unsicher, ob es mir gefällt oder ich nur entsetzt bin", schreibt ein User.

Anzeige

Instagram / ariejr Alessi Ren Luyendyk und Mama Lauren Luyendyk im Mai 2020

Anzeige

Instagram / ariejr Lauren und Arie Luyendyk in Paris im November 2019

Anzeige

Instagram / ariejr Arie Luyendyk im August 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de