In zwei Tagen ist es endlich so weit: Das große Finale von Germany's next Topmodel läuft im TV. Die letzten vier Kandidatinnen kämpfen um den Sieg und wollen sich den begehrten Titel schnappen. Aufgrund der aktuellen Reiserestriktionen wird Modelmama Heidi Klum (46) ihre Gewinnerin allerdings nicht live vor Ort küren, sondern ist lediglich per Video aus ihrer Wahlheimat Los Angeles zugeschaltet. Bereits im Vorfeld wurde angekündigt, dass neben GNTM-Dauergast Thomas Hayo auch Designer Philipp Plein (42) vor Ort sein soll. Nun steht eine weitere prominente Jurorin fest.

Wie Bild jetzt erfahren hat, soll Moderatorin Rebecca Mir (28) ebenfalls im Studio sein und Heidis Finalistinnen durch den Abend begleiten. Welche Rolle die Gastjuroren in der Show genau spielen werden, bleibt bisher allerdings ein Geheimnis. Die dunkelhaarige Beauty dürfte Sarah (20), Maureen, Jacky und Lijana aber sicher eine große Stütze sein – immerhin kann sie als ehemalige Teilnehmerin der Castingshow ziemlich gut nachvollziehen, wie es ist, sich vor der Modelmama beweisen zu müssen. Zusammen mit ihrem Liebsten Massimo Sinató (39) hatte sie die Girls zudem schon während einer Tanz-Episode kennengelernt.

Dass Heidi selbst nicht zum Finale – dem absoluten Staffelhöhepunkt – anreisen kann, ist ein absolutes Novum. Ein Finale hatte die 46-Jährige bisher nämlich noch nie verpasst. "Ich kann leider nicht nach Berlin reisen. Daher mussten wir uns etwas anderes überlegen, um trotz der Pandemie ein spannendes und unterhaltsames Finale für meine Finalistinnen und für die Fans von GNTM auf die Beine zu stellen", versprach sie gegenüber ProSieben.

