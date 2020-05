Hat Rebecca und Tims TV-Beziehung im echten Leben eine Zukunft? Mit dem großen Big Brother-Finale am Montag wurden der Sieger Cedric und die restlichen Kandidaten wieder in die Realität ohne Kameras entlassen. Dabei ist jetzt besonders spannend: Können die Container-Turteltauben Rebecca und Tim ihre Liebe im Alltag wie geplant aufrecht erhalten? Promiflash hat bei ihren Kollegen, den "Big Brother"-Finalisten, nachgefragt!

Zwar würde jeder von ihnen dem Pärchen wünschen, dass es klappt – doch nicht alle glauben auch daran. "Sich draußen nochmal kennenzulernen, ist auf jeden Fall schwierig", lautet Philipps ehrliche Einschätzung. "Vor allem, weil die beiden auch noch so jung sind und jetzt noch mal eine ganz wilde Zeit auf sie zukommt." Er würde dem Paar noch zwei, drei gute Jahre geben. Auch Vanessa ist überzeugt: Das wird ein ordentliches Stück Arbeit! Ihr Vorschlag: "Wenn die sich immer wieder ihre eigenen Szenen angucken und wie schön das Kennenlernen eigentlich war, und Rebecca vielleicht noch ein bisschen an ihrem Selbstbewusstsein arbeitet."

Das klingt bei Container-Küken Gina schon wesentlich optimistischer! "Ich kann es mir gut vorstellen", betont die 20-Jährige. Warum? "Die beiden sind supersüß zusammen und ich glaube, das matcht auf jeden Fall. Ich denke schon, dass die draußen so weitermachen werden und das kam ja auch so rüber." Auch Sieger Cedric ist nach anfänglichen Zweifeln überzeugt: "Wie auch Tim im Fernsehcall reagiert hat, dass er schon ein Kissen von den beiden hatte, glaube ich definitiv an die beiden, dass die das jetzt eine lange Zeit miteinander schaffen werden."

© SAT.1 Philipp nach seinem "Big Brother"-Auszug

SAT.1/Julia Feldhagen Tim und Rebecca im Finale von "Big Brother"

© SAT.1 Vanessa und Gina, "Big Brother"-Kandidaten 2020



