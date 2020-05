Janina El Arguioui (32) ist Mama geworden! An Weihnachten verkündeten die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihr Partner Chris, dass sie dank einer künstlichen Befruchtung Nachwuchs erwarten. Die Schwangerschaft verlief allerdings anders als erwartet: In der 24. Schwangerschaftswoche öffnete sich der Muttermund der Sängerin. Jetzt haben die frischgebackenen Eltern aber allen Grund zur Freude: Ihre Zwillingstöchter kamen gesund zur Welt – wenn auch viel zu früh!

"Und auf einmal lernst du die Liebe deines Lebens kennen – zweimal", teilte Janina stolz via Instagram mit. Bereits am vergangenen Samstag erblickten die beiden Töchter das Licht der Welt, dabei befand sich die Musikerin gerade einmal in der 28. Schwangerschaftswoche. "Wir haben noch nie so viel Liebe empfunden und sind so wahnsinnig stolz auf unsere kleinen Kämpferinnen", schwärmte die Neu-Mama.

Seit vier Wochen befindet sich Janina im Krankenhaus, um die Geburt der Frühchen so lange wie möglich hinauszögern zu können. Dabei wich ihr Liebster nicht von ihrer Seite. Den beiden neugeborenen Sprösslingen geht es nach dem geplanten Kaiserschnitt den Umständen entsprechend gut: "Sie atmen selbstständig, liegen aber noch viele Wochen auf der Intensivstation", erklärte die 32-Jährige.

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui mit ihrem Nachwuchs, Mai 2020

Instagram / janina.elarguioui.official Der Fuß von Janina El Arguiouis Kind, Mai 2020

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui und ihr Mann Christian

