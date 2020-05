Können Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) die Zuschauer noch überzeugen? Der Dienstagabend steht bei ProSieben aktuell regelmäßig ganz im Zeichen des Duells der Comedy-Stars gegen ihren Arbeitgeber. In verschiedenen Spielen kämpfen die ehemaligen Circus HalliGalli-Schirmherren gegen den Sender um 15 Minuten Sendezeit. Während die erspielte viertel Stunde die Fans immer wieder total begeistert, scheint der Weg dahin etwas holprig zu sein. Für viele Zuschauer ist die Show offenbar nicht spannend genug.

"Fällt Joko und Klaas nichts mehr Neues ein? Ich bin schon nach einer Viertelstunde gelangweilt", schreibt ein User auf Twitter und geht vor allem mit dem Magier-Spiel hart ins Gericht. Mentalist Timon Krause versucht in fünf Runden, die beiden Männer mit Gedankenspielen auszutricksen. "Das Spiel ist Scheiße, das sind nur Zaubertricks und Joko und Klaas hatten von Anfang an keine Chance", ärgert sich ein anderer Fan ebenfalls über die vermeintlich unfaire Aufgabe.

Und tatsächlich: Egal, ob ein verstecktes Handy im Publikum, Kartentricks oder Persönlichkeitstests – der Lockenkopf schlägt Joko und Klaas am laufenden Band. Am Ende gehen alle fünf Runden an den Magier. Während viele sich von dem Spiel nicht begeistert zeigen, gibt es aber auch Lob an den Herrn der Tricks: "Ich könnte mir Timon in Kombination mit Joko und Klaas stundenlang anschauen."

ProSieben/ Jens Hartmann Joko Winterscheidt mit Timon Krause bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

ActionPress Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer



