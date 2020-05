Da haben Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) ihre 15 Minuten offenbar sinnvoll genutzt! Die beiden Moderatoren konnten sich in der vergangenen Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ihren Arbeitgeber durchsetzen. Dadurch erspielten sie sich 15 Minuten Sendezeit für die Primetime am Mittwoch, die sie nach ihren Wünschen frei gestalten konnten. Doch anstatt mit Schabernack beschäftigten sich Joko und Klaas mit einem ernsten Thema: Sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen. Und die Episode namens "Männerwelten" kassierte sogar Top-Quoten!

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, schalteten am Mittwochabend insgesamt 2,04 Millionen Zuschauer ein. So viele sahen "Joko & Klaas Live" noch nie zuvor! In der Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen kam der Sender ProSieben sogar auf einen Marktanteil von stolzen 16,8 Prozent. Diesen Wert konnte nur die "Tagesschau" im Ersten übertreffen.

Joko und Klaas selbst waren in der Episode nicht zu sehen. Stattdessen führten die Autorin Sophie Passmann und die Moderatorin Palina Rojinski (35) durch die für die Sendung inszenierte Ausstellung "Männerwelten". Sie sprachen darüber, was für Nachrichten Frauen im Netz geschickt werden, und dass sie dabei beleidigt oder gar erniedrigt werden. Zudem wurde thematisiert, dass sie ungewollt Bilder männlicher Genitalien zugesendet bekommen. Zum Schluss beschäftigten sie sich mit dem Thema Vergewaltigung.

