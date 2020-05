Heute geht die siebte Staffel von der beliebten VOX-Musik-Show Sing meinen Song bereits in die dritte Runde. Nachdem Max Giesinger (31) und Nico Santos (27) die Stars der ersten beiden Episoden waren, dreht sich heute eigentlich alles um die Eurovision Song Contest-Bekanntheit Ilse DeLange (43). Alle Teilnehmer interpretieren heute Lieder der Blondine neu. Doch am Anfang der neuen Folge raubte etwas ganz anderes die Aufmerksamkeit der Zuschauer.

Zu Beginn sah man die Künstler der siebten Staffel zusammen beim Musizieren, dabei fielen aber nicht die Musik-Skills auf, sondern Rapper MoTrip. Der hatte nämlich vergessen, sein T-Shirt anzuziehen und präsentierte ein ordentlich durchtrainiertes Sixpack. Scheint, als würde der Hit-Künstler genauso viel Zeit beim Pumpen, wie im Musikstudio zu verbringen. "MoTrip ist ein echter Hingucker", oder "Krasser Body", lauten nur zwei der Twitter-Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

Am heutigen Abend schnappte sich der Rapper Ilses Song "Miracle", woraus er eine eigene Deutsch-Rap-Nummer machte. Die ehemalige ESC-Teilnehmerin war davon hellauf begeistert: "Du bist so ein besonderer Mensch! Die ganze Zeit habe ich ihm in die Augen geguckt und seine Worte – er ist so poetisch."

