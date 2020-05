Die dritte Folge von Sing meinen Song steht ganz im Zeichen der Countrymusik – oder besser gesagt von Sängerin Ilse DeLange (43). Nach Max Giesinger (31) und Nico Santos (27) steht die gebürtige Niederländerin nun im Zentrum des TV-Tauschkonzertes. Ihre sechs Kollegen haben die Ehre, jeweils einen ihrer Tracks neu zu interpretieren. Aber für welche Songs haben sich Max, Nico und Co. entschieden?

Das verriet Vox nun schon vorab auf seiner Webseite. Balladen-Queen Lea (27) hat sich mit "The Great Escape" ein sehr gefühlvolles Lied ausgesucht – genau wie Rapper MoTrip, der das Liebeslied "Miracle" performen wird. Und den ersten Bildern nach zu urteilen, rührt er Ilse mit seinem Auftritt zu Tränen. Paddy Kelly (42) wird "Love Goes on" zum Besten geben. Ob er dem ruhigen Song eine rockige Note verpassen wird? Nico Santos hat sich für mit "Lay Your Weapons Down" für eine poppigere Nummer entschieden, Max Giesiniger wählte mit "Calm After The Storm" wohl eines von Ilses bekanntesten Liedern aus. Damit trat sie als 2014 Eurovision Song Contest in Kopenhagen an – und zwar mit ihrer Band The Common Linnets. Jan Plewka (49) wird aus "Where Dreams Go To Die" seine eigene Version machen. Und natürlich wird auch Ilse selbst auf der Bühne stehen und ihre Single "Homesick" für ihre Kollegen singen.

Für die 43-Jährige war das Format eine ganz besondere Erfahrung, wie sie Promiflash bereits verriet. Zu hören, wie andere Musiker ihre Lieder zu ihren eigenen machen, hat sie sehr berührt. "Sie erzählen natürlich auch, warum sie es so verändert haben und welche persönliche Geschichte sie dahinter gefunden haben. Das ist wirklich einfach einzigartig", schwärmte sie.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Paddy Kelly und Ilse DeLange bei "Sing meinen Song"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich llse DeLange und MoTrip "Sing meinen Song"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Ilse DeLange, Kandidatin bei "Sing meinen Song"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de