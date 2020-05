Bei der neuen TV-Show Are You The One? sind Mohamed Aidi (34) und Aline Lawin das erste "Perfect Match". Die beiden kommen damit dem Sieg einen Schritt näher, da sich am Ende alle zehn Paare finden müssen, die von den Experten zusammengestellt wurden. Als Belohnung verbringen sie eine Nacht in der Privatsuite und verlassen dann die Villa und die verbliebenen Mitbewohner. Doch für eine Kandidatin ist dieser Auszug alles andere als erfreulich!

Ivana Rujevic und Mo haben bereits am Anfang der Staffel das erste Date zusammen erlebt. Daraufhin wurden sie von den anderen Teilnehmern in die "Match Box" gewählt. Diese sorgte für Klarheit: Die beiden waren ein "No Match". Somit sollte die Partnersuche für beide eigentlich weitergehen. Mo hat zwar augenscheinlich seine bessere Hälfte gefunden, doch für die 28-Jährige schien das nicht so einfach zu sein. "Dass es jetzt Mo und Aline getroffen hat, ist halt so, aber ich habe mir halt gedacht: Scheiße", offenbarte die gelernte Krankenschwester in einem Einzelinterview.

Der Münchner sei für sie bisher der einzige Mann, für den sie Gefühle entwickelt habe. "Ich bin sehr traurig darüber, dass Mo die Villa verlässt, weil ich schon das Gefühl habe, dass er ein Mann wäre, mit dem ich alt werden könnte", gab die Schweizerin zu. Sie selber habe letztendlich auch nicht erwartet, dass sie so ein Gefühlschaos durchmachen würde.

