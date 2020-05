Wird 6ix9ine (24) nun etwa zum Wohltäter? Der Rapper, der auch unter dem Namen Tekashi69 bekannt ist, wurde erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen und wollte nach seinen zahlreichen Straftaten daraufhin offenbar etwas Gutes tun: Einen Teil seines Vermögens hatte er an die Hilfsorganisation "No Kid Hungry" spenden wollen. Die lehnte die Unterstützung aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit ab – eine andere Stiftung würde sich über Tekashis Finanzspritze hingegen sehr freuen!

In einem TMZ-Interview machte der Geschäftsführer Keith Johnson deutlich, dass sein Charity-Verein "Kooking 4 Kids" die umgerechnet rund 185.000 Euro dankend von 6ix9ine annehmen würde. "Wenn es einen Menschen gibt, der helfen will, den Hunger in Los Angeles zu bekämpfen, dann begrüßen wir ihn. Wie derjenige sein Leben leben will, muss er selbst entscheiden", erklärte Johnson.

Die Non-Profi-Organisation des Unternehmers serviert Kindern und Eltern kostenlose Mahlzeiten. Das sei vor allem im Landkreis Los Angeles wichtig, da dort besonders große soziale Notstände herrschen. Johnsons Wink mit dem Zaunpfahl dürfte der "FEFE"-Interpret sicher nicht missverstehen. Glaubt ihr, dass 6ix9ine auf den Vorschlag eingehen wird? Stimmt in der Umfrage ab!

APEX / MEGA 6ix9ine in Los Angeles

Instagram / 6ix9ine_ 6ix9ine, Rapper

MediaPunch / ActionPress 6ix9ine, Rapper



