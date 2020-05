Naomi Campbell (49) traf ein schwerer Schicksalsschlag. Für gewöhnlich zeigt sich das Model auf den Laufstegen, auf Events oder auch im Netz stets souverän und gut gelaunt. Nun ist ihr jedoch ganz anders zumute, denn sie musste einen schweren Verlust verkraften: Vor Kurzem starb ihre Tante Gloria, eine Person, der sie sehr nahe stand. Mit ihrem neusten Post zollt Naomi ihr Tribut und nimmt ganz emotional Abschied.

Auf Instagram teilte die 49-Jährige ein gemeinsames Foto mit ihrer Tante und widmete ihr liebevolle Worte: "Ich habe in meinem Leben einen wahren Engel getroffen." Es würde niemals wieder jemanden wie Gloria auf der Welt geben. "Ihre Stärke und Anmut, ihr Wissen und ihre ständige Fürsorge für uns alle und ihr moralischer Standard, wie sich eine Frau verhalten sollte, sind nur einige Dinge, die sie beschreiben", fügte sie hinzu. Darüber hinaus schätze Naomi ihre Tante für ihr Verständnis, ihre Liebe, ihre einfühlsame Seele und ihren Humor.

"Wisse, dass du so geliebt und vermisst wirst. [...] Mögest du oben mit den höchsten Geistern sein", fuhr Naomi fort. Sie werde sich immer an Glorias beruhigende Stimme in ihrem Ohr erinnern. "Ruhe in Frieden und für immer in meinem Herzen", fasste die gebürtige Londonerin zusammen.

Getty Images Naomi Campbell im Februar 2020 in Paris

Getty Images Naomi Campbell im Februar 2020 in London

Getty Images Naomi Campbell im Dezember 2019 in London



