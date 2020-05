Sich wohlverdient zur Ruhe setzen und die goldenen Jahre gemütlich angehen? Nichts für Supermodel Naomi Campbell (49)! Die gebürtige Britin denkt noch lange nicht daran, ihr turbulentes Promi-Leben zu entschleunigen. Am 22. Mai zelebriert sie ihren 50. Geburtstag und strotzt mehr denn je vor Lebensenergie. Eine Pause wünsche sie sich nicht, ganz im Gegenteil. Die Beauty offenbart jetzt sogar: Sie hasse das Wort "Ruhestand"!

Nach drei Jahrzehnten im Modelbusiness habe sie ihren Zenit noch nicht erreicht, verrät die weltberühmte Laufsteglegende der Sunday Times. "Wenn ich das, was ich tue, nicht länger tun will, dann höre ich einfach auf. Aber ich werde das niemals aussprechen. Ich liebe es, aktiv zu sein und ich denke, ich werde es immer bleiben", prognostizierte die Ikone. Dass an ihrem runden Geburtstag dieses Jahr aufgrund der aktuellen Lage keine exklusive Riesenparty mit großem Star-Auflauf steigen kann, mache sie dabei nicht traurig. "Ich fühle mich einfach nur gesegnet, dieses Alter erreicht zu haben. Ich will das Beste aus der Situation machen", gibt sich die Schauspielerin positiv.

In der YouTube-Serie "No Filter With Naomi" fühlt die 49-Jährige zurzeit auch lieber ihren berühmten Freunden auf den Zahn. Kürzlich sprach sie mit Hotelerbin Paris Hilton (39) über deren Vergangenheit als Skandalnudel und ihr Leben als erfolgreiche Geschäftsfrau.

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell auf der New York Fashion Week, 2020

Anzeige

Instagram / naomi Naomi Campbell, 2020

Anzeige

Getty Images Paris Hilton beim "An Unforgettabele Evening"-Event in Beverly Hills im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de